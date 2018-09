El pis de Llarena a Das torna a ser escenari de la lluita per l'espai públic

El pis dúplex que el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena té a Das torna a ser escenari de la lluita per la simbologia a l'espai públic. Després que un equip de simpatitzants de Ciutadans netegés diumenge les pintades que des de l'any passat hi havia al carrer del pis del magistrat, tot i que no davant de casa seva, el grup Arran, que les va fer, ha fet una crida a tornar-les a pintar.

L'Organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran, d'ideologia socialista i feminista, ha fet una crida a través de les xarxes socials en què avisava que tornarien a pintar la consigna «Llarena feixista, ni a Das ni enlloc» i «Els Països Catalans seran el teu infern» al carrer del Camí del Padró, on les van pintar l'any passat. Llavors, però, es van equivocar de número i van fer les pintades al terra de davant d'una casa d'estiuejants que no era la de Llarena, la qual és uns metres més endavant al mateix carrer. La crida d'Arran a través de Twitter va rebre ahir milers de retuits i suports. El bloc d'habitatges on té la residència el magistrat també tenia pintats llaços grocs, per bé que més petits que les consignes d'Arran pintades sobre l'asfalt. L'endemà de la intervenció dels simpatitzants de Ciutadans, que així ho van fer notar amb samarretes del partit, la formació en va fer ressò a través de les xarxes socials i va titllar de «comandos separatistes» els joves d'Arran que van fer les pintades.

La presència de Llarena a la Cerdanya s'ha reduït aquest estiu, segons han confirmat veïns del poble. Sí que va visitar Das durant la primavera, i custodiat amb escorta, segons han explicat els veïns, durant un cap de setmana que va aprofitar per jugar a golf.