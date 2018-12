ERC de Puigcerdà fixa l'aparcament com una de les prioritats i en vol un pla de millora

L'aparcament per accedir al centre històric i comercial de Puigcerdà es postula novament com un dels centres del debat polític per a la imminent campanya electoral pels comicis municipals.

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament i la futura candidatura electoral amb el regidor Joan Manel Serra al capdavant ha avançat la voluntat d'elaborar un pla de millora de l'aparcament. Coincidint amb el desè aniversari de la remodelació urbanística del centre de Puigcerdà que el va començar a convertir, l'any 2008, en una gran illa de vianants.

Serra ha remarcat, a través de les xarxes socials del partit, que «ara només cal acabar de dinamitzar aquest centre amb un pla de millora en l'aparcament, i el grup d'ERC Puigcerdà no podem deixar de pensar en futur i, entre altres aspectes, aquest en serà un de prioritari. Cal mantenir la llavor dels que ens van precedir i que ha estat adormida durant aquests darrers vuit anys».

Serra ha assenyalat que els canvis i millores «més importants» que ha incorporat la vila els últims anys són fruit del treball d'ERC, i ha esmentar la residència, l'escola bressol, el CAP, l'Hospital de Cerdanya, el Parc del Torniquet, la biblioteca, el Pla Urbanístic, els ascensors i l'illa de vianants.