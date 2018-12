La Cerdanya crea un pla d'ajuda als ajuntaments en la gestió electrònica

El Consell Comarcal i l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya han impulsat un Pla de suport a l'administració local cerdana en matèria d'arxius, gestió documental i administració electrònica. L'objectiu del pla és ajudar, principalment, els ajuntaments més petits i amb menys recursos tant en la gestió documental tradicional com en la implantació de l'administració electrònica.

El pla té com a base la incorporació d'un nou professional que té com a principal missió donar suport als disset ajuntaments de la comarca en les tasques de gestió documental, tant en format paper com digital. Aquest pla permet als consistoris accedir a un servei de gestió tècnica professionalitzat, tant de documents antics com del dia a dia i, de manera molt especial, a la nova administració electrònica que els ha d'acostar als ciutadans.

Des de l'Arxiu Comarcal, amb seu a Puigcerdà, han explicat que la gestió documental permetrà als consistoris accedir a una correcta producció, ús i conservació dels documents que generen, gestió que ja s'oferia fins ara tot i que amb menys recursos humans, i, alhora, assessorament en l'aplicació real de l'administració electrònica. El nou arxiver actuarà d'enllaç entre els ajuntaments i el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, l'ens que proporciona els aplicatius informàtics perquè els ciutadans puguin accedir a l'administració local via Internet. D'aquesta manera, l'Arxiu Comarcal es fa càrrec també de la documentació en format digital, que forma actualment el gruix principal de les gestions administratives que generen els consistoris.