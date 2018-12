S'inicien les voladures per fer el túnel de Tresponts a Organyà

Ahir van començar les voladures de proves per fer el túnel de Tresponts, a la carretera C-14 al seu pas pel terme municipal d'Organyà. Per fer les explosions els operaris fan talls de la carretera d'uns deu minuts perquè es puguin retirar les roques caigudes.

L'inici de la fase de proves de les voladures ha de permetre activar el mes de gener les explosions defitinives per tal d'obrir a la roca la galeria d'1,3 quilòmetres que formarà el túnel. De moment, les voladures comportaran un tall de carretera al dia, mentre que quan s'iniciïn les definitives se'n faran dues vegades al dia.

La primera voladura es va portar aterme ahir a mig matí. L'acció ha comportat la instal·lació d'una gran cortina a l'entrada de la galeria per evitar la sortida de pedres així com la retirada dels operaris uns dos-cents metres per seguretat. Quan s'iniciï la fase definitiva de voladures, passat Nadal, permetran un ritme d'obres de vuit metres cada dia gràcies a les dues detonacions, les quals fan gua-nyar quatre metres cada vegada. La previsió dels tècnics és poder estrenar el túnel al llarg del 202o.