Ordeig demana al Parlament un pla per millorar la cobertura de telèfon al Pirineu

El diputat del Parlament de Catalunya i portaveu de Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, ha impulsat una proposta de resolució en la qual reivindica un pla de xoc a través dels pressupostos del 2019 per garantir la cobertura mòbil de qualitat a l'Alt Pirineu i Aran. El grup polític a l'oposició municipal ha remarcat que molts municipis del Pirineu no tenen b0na cobertura o és deficitària. La proposta d'Ordeig planteja recuperar les partides d'inversió per a aquest concepte de l'any 2010. Segons ha argumentat Compromís, els darrers diagnòstics tècnics mostren com el territori de l'Alt Pirineu és on s'ha detectat més espais amb accés deficient o, directament, nul, en contrast amb la ciutat de Barcelona, que és on hi ha menys zones fosques. En aquesta línia, algunes zones viuen directament sense senyal, la majoria de les quals són a l'Alt Pirineu. És el cas, pel que fa a l'Alt Urgell, de punts de serres del Cadí i de Boumort, al límit amb la Cerdanya i el Pallars Jussà, i també de l'extrem nord del Pallars Sobirà, o a les muntanyes que delimiten amb Andorra i l'Arieja. També hi ha les zones de muntanya del Baridà, el sud de l'Alt Urgell, el nord de l'Aran i l'àrea del Parc Nacional d'Aigüestortes. El grup municipal ha demanat un pla al Govern.