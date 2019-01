Un nou temporal suma vint centímetres de neu a les cotes baixes del Pirineu

Quan la Cerdanya encara no havia acabat de fer la neteja dels carrers per la nevada de dijous, es va llevar ahir, dilluns, amb un nou temporal a sobre. A primera hora del matí una nova nevada va cobrir la conca alta del Segre amb gruixos d'entre deu i vint centímetres a les cotes baixes des de la Seu fins a Puigcerdà.

El temporal es va desfermar a primera hora amb força i abans de les deu ja havia acumulat més de cinc centímetres a Puigcerdà i Bellver. Les carreteres van quedar afectades de seguida i va ser necessari l'ús de cadenes o equipaments especials per circular per la N-260 i per vies de més alçada com ara la collada de Toses o el port del Cantó. Igualment, va quedar restringit el pas de vehicles pesants pels túnel del Cadí.

A mig matí el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va decidir avançar el retorn de les línies afectades de transport escolar, és a dir, les de Lles i Prullans a la Cerdanya i les de la part nord de l'Alt Urgell, les que van a Bescaran, Argestues i Castellbò. Els ajuntaments de la vall van activar de nou els protocols d'extracció de la neu dels principals carrers amb les màquines llevaneu i els tractors contractats habitualment en cada població que asseguren l'obertura dels camins més locals.

La nevada també va afectar el nord del Berguedà i, ja amb menys intensitat, el centre de la comarca en poblacions com Berga, Avià i Gironella.



Les estacions vigilen el vent

El nou temporal de neu ha afectat novament les estacions d'esquí, tant les alpines com les de fons. Els camps de neu han sumat més de vint centímetres de neu nova en funció de la cota.

Els responsables de la Molina, Masella, així com de les pistes nòrdiques de Guils Fontanera, Lles i Arànser esperen ara que, al contrari que dijous passat, el vent no s'emporti la neu. L'episodi de neu de dijous passat que pressuposava un cap de setmana d'esquí excel·lent va quedar finalment en molt bo perquè el fort vent que va bufar divendres va deixar pelades algunes parts, per exemple, de la Molina o les estacions d'esquí de fons.