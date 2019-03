Més de mig miler de ciclistes fan una marxa en record del ciclista atropellat a Martinet

Més de mig miler de ciclistes han fet una marxa aquest diumenge per recordar el ciclista que va morir atropellat fa una setmana a Martinet (Baixa Cerdanya). Vuit clubs s'han unit en el punt quilomètric on va tenir lloc l'atropellament mortal diumenge passat, en una marxa amb tres sortides: Andorra, Puigcerdà i La Seu d'Urgell. Un dels membres del Club 'Tu Pedala' de La Seu, Enric Ramoneda, ha demanat "responsabilitat" pels qui són els "més vulnerables" a la carretera, referint-se a vianants, ciclistes i motoristes. La marxa ha finalitzat en el punt on va passar l'accident des d'on s'ha llegit un manifest i s'ha descobert una placa de record.