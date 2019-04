L'Ajuntament de la Seu inicia la identificació de femtes de gos

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat aquesta setmana la recollida de mostres de femtes de gos de la via pública amb l'objectiu d'identificar l'ADN de les mascotes dels propietaris incívics i sancionar-los. Segons expliquen des del consistori, aquesta primera acció s'ha dut a terme als parterres de la plaça del Camp del Codina i al seu entorn de lleure familiar. Un operari municipal ha recollit mostres de diferents femtes per ser analitzades i saber el nom del propietari de l'animal. Paral·lelament, un agent de la Policia Municipal ha fotografiat la zona on es trobaven aquests excrements per incloure-les a l'expedient sancionador que s'iniciarà contra el propietari incívic. L'Ajuntament ha recordat que la nova ordenança municipal de tinença i protecció d'animals expecifica que les sancions per no recollir les defecacions canines van de greus, amb multes de 500 a 1.000 euros si es troba en la via pública o en parcs i jardins, a molt greus, amb multes de 1.000 a 2.000 euros si les femtes es troben en zones de joc infantil i espais on està totalment prohibida la presència de gossos. L'Ajuntament farà més recollides.