El Cerdanya Happy Walking i Adis obren les excursions als discapacitats

El Patronat Comarcal de Turisme, l'IDAPA i les empreses locals de guies de muntanya van presentar ahir divendres una quarta edició del festival de senderisme Cerdanya Happy Walking, que, abans de donar-se a conèixer oficialment i quinze dies abans que se celebri, ja ha venut 60 dels 200 tiquets que ha posat a la venda, és a dir el 30%. El festival arrenca aquest any amb la incorporació de la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitats de la comarca per tal que les excursions pels racons i cims més rellevants de la vall siguin també accessibles a les persones amb necessitats especials.

El Cerdanya Happy Walking, que ha aconseguit escampar la iniciativa a onze comarques i entorns geogràfics del Pirineu, que també fan el seu Festival de Senderisme, se celebrarà del 6 al 9 de juny. El programa ha previst sis excursions per a tots els públics, entre les quals una de nocturna. Les sortides es complementaran amb actuacions culturals, com ara un espectacle de dansa o un concert de música tradicional i amb tastos de productes agroalimentaris locals. La principal novetat de la nova edició és la implicació en el programa de la Fundació Adis a través d'un conveni que ha permès a l'entitat participar en l'elaboració de material que es donarà als excursionistes i al Patronat de Turisme i incorporar a les sortides la infraestructura tècnica i humana per acompanyar les persones amb necessitats especials, els quals, doncs, també es podran inscriure a les excursions.

A la presentació hi ha pres part el representant de les empreses de guies locals Xavier Fanlo, el qual ha remarcat la importància de donar a conèixer la natura de la Cerdanya a través dels guies, que en coneixen tot el territori, i ha remarcat que la resta de l'any les excursions es mantenen en l'oferta dels guies. Les sortides tenen un preu de 12 euros per als adults i de 6 per als menors de 16 anys. El forfet que dona accés a totes les excursions costa 30 euros.



Tres de cada deu repeteix

Segons les xifres del Patronat Comarcal de Turisme, el 30% de les persones que van participar en l'edició de l'any passat del Cerda-nya Happy Walking eren excursionistes que repetien d'edicions anteriors, amb la qual cosa el 70% restant és de nous visitants que s'acosten a la vall a través del senderisme, una de les grans apostes del turisme comarcal.

El públic principal que assisteix a les sortides és de Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb l'excepció de la sortida nocturna, que té molta acceptació entre els cerdans.