L'Alt Urgell declara com a bé cultural local Sant Andreu d'Oliana

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat la declaració de l'església de Sant Andreu del Castell d'Oliana com a bé cultural d'interès local. D'aquesta manera, el temple s'incorpora a aquesta categoria de protecció del patrimoni i gaudirà el seu grau de protecció. Segons ha informat el mateix Consell, es tracta d'una església romànica construïda al segle XI, situada en una posició prominent, a la sortida del grau d'Oliana, que coincideix amb l'emplaçament de l'antic castell. L'església de Sant Andreu del Castell d'Oliana té un campanar de torre quadrangular que es va refer en la campanya de restauració la dècada dels 70. Aquest campanar va ser coronat per una terrassa perquè no es tenia cap constància clara de com era rematat durant l'edat mitjana. Els tècnics del Consell han afegit que el seu altar original, que actualment és al Museu Diocesà de Solsona, era una antiga ara romana reaprofitada, amb un reconditori on es va trobar amagada l'acta de consagració de l'església, el 1036.