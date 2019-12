El Pirineu espera una ocupació al voltant del 85% durant els tres dies de festa

El Pirineu afronta el pont de la Puríssima amb una previsió d'ocupació d'entre el 80% i el 85%, segons ha apuntat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En aquest sentit, els establiments hotelers situats a tocar de les estacions tindran una millor ocupació ja que els onze camps de neu, tant alpins com nòrdics de la demarció, obriran les instal·lacions. Segons han explicat des del Patronat, les places de bungalous als càmpings que encara estan oberts en aquestes dates preveuen també una bona ocupació a la zona del Pirineu i el Prepirineu, on oscil·larà al voltant del 85 i el 90%. El turisme rural se situarà per sobre del 90% d'ocupació en totes les comarques de la serralada.