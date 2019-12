La Seu complementa el dissabte comercial amb dos mercats de Nadal

La plaça Patalin de la Seu d'Urgell va acollir ahir el primer dels dos mercats de Nadal que s'hi celebraran per ambientar el mercat setmanal de la capital alt-urgellenca, molt freqüentat no tan sols per veïns de la comarca, sinó que també per cerdans i andorrans. El segon mercat de Nadal se celebrarà dissabte que ve, dia 21 de desembre.

Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, els dos mercats nadalencs estan compostos per una trentena de parades de diferents artesans i comerciants de la Seu i comarca. En els lineals a l'aire lliure es poden comprar productes artesanals, com ara decoració nadalenca, elements per al pessebre, espelmes i centres de Nadal, bijuteria, objectes de regal, ceràmica, quadres, cistells, sabons i cosmètica natural, labors i manualitats, tèxtil i productes alimentaris elaborats al territori. En aquesta primera cita, hi han assistit els minairons per dinamitzar l'espai comercial.