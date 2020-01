Compromís per la Seu planteja una àrea econòmica amb Andorra

El diputat al Parlament i cap de llista de Compromís per la Seu i de l'oposició al govern municipal, Òscar Ordeig, ha visitat aquesta setmana el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, per plantejar-li la creació d'una àrea econòmica espacial Andorra-Pirineus. Segons han explicat des de Compromís per la Seu, durant la trobada «s'han abordat els diferents aspectes en comú entre Andorra i l'Alt Pirineu, per una millora del desenvolupament econòmic i social d'ambdues zones en la qual haurà de jugar un paper clau aquesta àrea econòmica espacial Andorra-Pirineus». En aquest sentit, els dos polítics han analitzat diversos àmbits de la col·laboració entre l'Estat andorrà i la capital alt urgellenca: «els temes, bàsicament, han estat el sanitari, amb la reivindicació històrica, feta pel grup de Compromís, per aconseguir que l'Hospital d'Andorra sigui l'hospital de referència de la Seu; el tema de fronteres i la consolidació d'una col·laboració constant entre ambdós territoris; infraestructures, amb l'aeroport i la instal·lació urgent del sistema GPS; i el futur del projecte conjunt de Patrimoni de la Humanitat», segons han argumentat des de Compromís per la Seu. Ordeig i Espot s'han instat a continuar els contactes i abordar conjuntament tots els temes que afecten ambdós territoris. Andorra forma part de diversos àmbits de col·laboració transfronterera amb l'Alt Urgell i el país, com ara la Comunitat de Treball dels Pirineus.