Troben un home mort amb signes de violència a casa seva a Puigcerdà

El cos dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Pirineu investiga la mort d'un home al seu domicili a Puigcerdà.

Segons va informar ahir fonts de la investigació, la Policia Local de la capital de la Cerdanya va alertar els Mossos aquest dissabte a tres quarts de vuit del vespre de la presència d'un cadàver que presentava signes de violència. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal del Pirineu, actuant sota el mandat del jutjat de Puigcerdà, van decidir obrir una investigació per esclarir les causes de la mort. En aquest sentit, els investigadors preveuen que l'autòpsia se li farà avui dilluns els pugui donar més informació sobre les causes. El jutjat va decretat el secret de les actuacions.

El cadàver correspon a un veí de Puigcerdà d'uns 65 anys conegut com a Vasile Prodan Lucaci que vivia al barri del Pont de Sant Martí, el qual queda al límit occidental del terme municipal en la frontera amb el de Guils de Cerdanya. Vasile Lucaci procedia de Rumania i a la capital cerdana, on hi vivia des de feia anys, hi tenia familiars directes. En els últims anys Vasile havia anat mostrant un estil de vida erràtic i molts veïns el veien com un rodamón perquè feia vida al carrer amb, de vegades, evidències d'haver ingerit begudes alcohòliques. En aquest sentit, Vasile s'havia convertit en un rostre familiar pels carrers i establiments de la vila i els tècnics dels serveis socials de la comarca eren coneixedors de la seva situació. En alguna ocasió també se l'havia vist pidolant per Puigcerdà. Últimament havia desenvolupat alguna feina en, per exemple, en el sector de la construcció, raó per la qual rebia ocasionalment algun ingrés. Els agents dels Mossos encarregats de la investigació preguntaven ahir a veïns i coneguts sobre les últimes hores del finat per mirar d'aclarir les possibles causes de la mort tant al veïnat del Pont de Sant Martí com en altres entorns de la capital comarcal. En aquest sentit, fonts properes al cas han apuntat que en la jornada prèvia a la seva mot, Vasile havia freqüentat un establiment de restauració de Puigcerdà, on va coincidir amb una persona amb qui hauria anat a a casa seva i hi hauria protagonitzat una escena violenta. Aquestes mateixes fonts apunten que els Mossos estarien buscant aquesta persona per aclarir la seva implicació en el cas. La mort de Vasile així com el fet que aparegués amb signes de violència al seu domicili del Pont de Sant Martí de la capital cerdana va generar ahir, en conèixer-se la notícia, perplexitat entre els seus coneguts i entorn dels seus familiars.