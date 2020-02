Les instal·lacions esportives de la Seu augmenten el 34% el nombre d'abonats

Les instal·lacions esportives municipals de la Seu d'Urgell han registrat respecte a fa un any un augment del nombre de persones abonades que el mateix consistori ha qualificat d'important i que marca una tendència a l'alça en l'activitat física dels veïns. Així, si el 2019 el nombre d'abonaments expedits totals era de 109, aquest any la xifra actual és de 146, segons ha remarcat l'Ajuntament. Pel que fa al tipus d'instal·lacions, les d'escalada, és a dir el búlder i rocòdrom, han augmentat en un 50% el nombre d'abonats en passar de 71 l'any 2019 a 107 l'any 2020. Aquest augment ve donat per la inauguració del nou equipament del búlder el mes de novembre, segons els responsables municipals. Pel que fa als abonaments per fer ús de les instal·lacions per a la pràctica d'esports de raqueta, com ara tennis i pàdel, el nombre d'abonaments s'ha mantingut estable, dels 38 el 2019 als 39 el 2020.

Des del Servei d'Esports de l'Ajuntament urgellenc, els seus responsables han remarcat que «aquestes xifres, tradicionalment, acostumen a créixer una mica més durant les properes setmanes i pensem que, sobretot pel que fa a l'escalada, seguirà augmentant sensiblement el nombre d'abonats».