La cuina de la Cerdanya protagonitza la celebració de les 25 edicions del Trinxat

La Festa del Trinxat complirà un quart de segle el pròxim 29 de febrer i, per commemorar aquesta efemèride, l'organització preveu oferir al miler d'assistents previstos els plats que han estat més representatius o que han tingut una millor acollida entre els comensals que hi han anat en anys anteriors. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, destaca que la celebració viu actualment «un moment dolç» i que des de l'edició passada s'està treballant per «treure-li una mica de contingut polític» per «posar l'accent» en la promoció de la gastronomia local i els productes de proximitat. A banda del col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya, una vintena de restaurants s'encarregaran d'elaborar les diverses racions de trinxat.

Piñeira explica que tot i que la festa «ha tingut alts i baixos» durant els 25 anys que porta celebrant-se, aquesta ha contribuït a convertir el plat en una insígnia pròpia de la Cerdanya i a promocionar Puigcerdà i el seu entorn entre els visitants de la comarca, tenint en compte que coincideix amb la temporada turística d'hivern. A banda del sopar de gala que enguany tindrà lloc el pròxim 29 de febrer, cada dijous d'aquest mes i dins de la iniciativa del 'pintxo pote', es trobaran tapes fetes a partir dels ingredients bàsics del trinxat, que són la col d'hivern, la patata i la rosta.

Per la seva banda, la regidora de Promoció econòmica, turisme i ocupació de l'Ajuntament de Puigcerdà, Carme Mas, ha donat a conèixer que el consistori sortejarà entre els assistents de la festa uns 'xecs gastronòmics', amb la qual cosa els comensals premiats gaudiran d'un àpat en un dels restaurants que han participat en l'elaboració del trinxat. Precisament, durant aquestes setmanes el plat és present a moltes de les seves cartes.

El sopar començarà a les nou de la nit amb una degustació d'embotits i formatges del Pirineu. A continuació se servirà el xató, seguit d'un caneló de tiró amb peres elaborat pel col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya. La vetllada seguirà amb el plat estrella de la festa, el trinxat amb rosta cuinat pels restaurants col·laboradors, i un llom de bacallà amb cremós d'espinacs, camagrocs i fruits secs. Mentre, per postres hi haurà un pastís elaborat per diferents pastisseries de Puigcerdà i Cerdanya, i cada taula tindrà el seu per bufar les espelmes i celebrar aquest aniversari.

Durant el sopar hi haurà espectacles d'entreteniment i obsequis per als comensals (làctics i un trinxat precuinat). La vetllada es clourà amb un ball amenitzat per l'orquestra Stress Band. El preu és de 27,50 euros, com en anys anteriors, i els tiquets es poden adquirir a l'Oficina de Turisme de Puigcerdà.