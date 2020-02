La Seu organitza per Carnaval un ball de disfresses i una rua nova

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat la celebració d'un ball de disfresses en la nova edició del Carnaval, que se celebrarà el dissabte dia 22 de febrer. El ball es farà a partir de les dotze de la nit a la pista polivalent de la zona esportiva municipal. El Carnaval a la capital alt-urgellenca també té com a novetat un itinerari per a la rua de la tarda, que s'iniciarà a la plaça Catalu-nya, seguirà pel passeig Joan Brudieu, carrer Fra Andreu Capella i carrer Major per arribar a la plaça dels Oms, i continuarà pel Camí Ral de Cerdanya fins a acabar a la pista polivalent.

Aquest any l'Ajuntament ha volgut dotar la festa d'un missatge reivindicatiu en favor del clima. Així, la celebració d'aquesta festa de disfresses es promou amb un cartell que protagonitza el planeta Terra guarnit amb una màscara de Carnaval i que llança els missatges per la lluita en contra del canvi climàtic: «No m'escalfis més el cap» i «Vosaltres teniu la solució». Els dies previs, la ciutat s'ambientarà amb màscares pels car-rers.