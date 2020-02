Tècnics de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida planifiquen el 2020

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha celebrat aquesta setmana la quarta edició del programa d'Oficines de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida, que ha tingut la participació d'una trentena de tècnics del territori. En la jornada, els gestors han analitzat l'ús de la xarxa social Facebook en la promoció turística i han començar a definir el Pla d'Accions per a aquest any 2020 per millorar l'atenció als visitants. El pla té com a eixos la innovació, la formació i la millora de la informació de les respectives oficines per donar una visió transversal del territori.