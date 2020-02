L'Arxiu Comarcal recull els 40 anys del Calendari Cerdà

L'Arxiu Comarcal de Cerdanya ha organitzat una mostra sobre el Calendari Cerdà per commemorar el quarantè aniversari d'aquesta publicació. La mostra recull tots els exemplars editats des de l'any 1980 fins a l'actualitat.

Segons ha anunciat el mateix Arxiu Comarcal a través d'un nou article al seu blog, «El Calendari cerdà és molt més que un calendari, és, amb paraules de Joan Pous, una eina cultural...». Segons apunten des de l'Arxiu, el Calendari Cerdà va ser impulsat arran de la iniciativa local: «Un grup d'activistes culturals encapçalats per Joan Pous i Martí Juncà van concebre la idea de fer un calendari inspirats en el que editava Terra Nostra al Rosselló. L'objectiu era aprofitar aquest objecte tan comú a totes les cases i transformar-lo en una eina cultural, per recuperar i transmetre tot un conjunt d'elements propis de la cultura cerdana que s'anaven perdent: dites, festes, costums, patrimoni, oficis?». Des del 1982 el calendari es dedica cada any a una temàtica relacionada amb el patrimoni històric, arquitectònic, natural, antropològic, gastronòmic i humà. La mostra es pot visitar fins a final d'abril.