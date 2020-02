El Govern aposta per recuperar l'antic remuntador des del barri de la Molina

La Generalitat aposta, de la mateixa manera que l'Ajuntament d'Alp, per recuperar l'antic remuntador que unia el barri de la Molina i l'estació de Renfe amb les pistes d'esquí com a nou sistema de transport que alliberi de trànsit les carreteres internes d'Alp i doni un nou impuls al barri.

Ferrocarrils de la Generalitat té el projecte sobre la taula i està decidit a tirar-lo endavant, fins al punt que ha iniciat l'estudi de les diverses opcions que hi ha sobre el terreny per fixar el traçat del giny mecànic. En aquest sentit, el futur remuntador, que tant podria ser un telecadira com un telecabina, podria aprofitar el recorregut de l'antic telecadira del Turó de la Perdiu o bé obrir-ne un de nou que tingui en compte la realitat actual de l'entorn i les zones amb habitatges.

D'aquesta manera, el director de la divisió de Turisme i Munta-nya de Ferrocarrils de la Generalitat i exdirector de l'estació d'esquí de la Molina, Toni Santmartí, ha explicat que ara per ara els tècnics se centren a fer «tiralínies», per tal d'analitzar quin dels traçats possibles entre l'estació de tren i la base de les pistes d'esquí presenta un millor terreny i menys obstacles. Santmartí ha remarcat que una de les opcions seria aprofitar el recorregut de l'històric telecadira que ja salvava aquest desnivell, d'aproximadament uns 200 metres, tot i que hi pot haver més alternatives.

El responsable de Ferrocarrils ha emfatitzat que el nou remuntador la seva posada en marxa és clau des del punt de vista de la sostenibilitat i ha situat la inversió necessària en més de deu milions d'euros.

El remuntador del Turó de la Perdiu es va estrenar el 1946 i està en desús, amb les pilones encara dretes, des de fa dècades.