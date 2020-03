La vall reprèn el seu ritme sense el gruix dels segons residents

La Cerdanya ha recuperat el seu ritme habitual sense la presència del gruix de segons residents que s'hi va establir el cap de setmana. Fonts de l'Hospital de Cerdanya han apuntat que, malgrat que dijous i divendres sí que es va detectar a la comarca un augment de la població amb l'obertura de moltes cases d'estiueig, els primers avisos de confinament divendres al migdia ja van fer que molts d'aquests segons residents se'n tornessin.

De fet, el centre hospitalari no va registrar cap punta d'usuaris durant el cap de setmana i des de dilluns registra un gran descens de pacients gràcies a l'establiment de les mesures estrictes del confinament i l'ús limitat dels serveis sanitaris. El centre mèdic ha anul·lat les visites externes i ha limitat a un el nombre d'acompa- nyants per cada pacient.

La marxa del gruix dels segons residents també s'ha notat de manera especial als comerços dels poble. Aquest és el cas de la botiga de Ger, coneguda com Cal Cendrera, l'única que té la població. L'establiment, que ha aplicat mesures de precaució com ara la limitació de dos clients o la utilització de mascaretes i guants, marca l'horari del poble, ja que quan tanca, a la una del migdia, ja pràcticament no queda cap altre argument per sortir al carrer.

El seu responsable, Josep Reus, ha explicat que «la gent és molt respectuosa, els veïns ara ja guarden les distàncies i s'esperen; veuen que no falta de res perquè els canals de distribució han continuat funcionant i per tant no cal venir a comprar de manera exagerada». Reus diu que des de dilluns ja s'ha notat que la major part de segons residents ha marxat i pràcticament tots els seus clients són veïns del poble. Amb tot, encara en queden, fet que ell no troba malament: «Hi ha gent que s'ha quedat i s'ha confinat a casa sense sortir en deu dies; el que va passar el cap de setmana és que semblava que fossin dies de festa normal, i no ho eren; ara queda gent que es comporta com Déu mana, jo potser també ho faria, si tingués l'espai que tens, vens i et comportes com una persona; venen un cop a la setmana a comprar, això és respectable».

El responsable de Cal Cendrera ha remarcat que si bé els primers dies de la crisi sanitària va viure un augment de les vendes perquè molts veïns feien rebost, ara el ritme s'ha calmat i ha recuperat el propi de la Cerdanya. L'ambient d'isolació que provoca els confinament es fa més palpable als pobles i al centre de Puigcerdà, on les botigues també estan tancades.