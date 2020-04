Compromís per la Seu proposa 30 mesures per pal·liar els efectes de la crisi sanitària

El grup municipal de Compromís de la Seu d'Urgell ha fet arribar, a través de les reunions periòdiques amb l'equip de govern 30 propostes en l'àmbit de l'economia, social, de participació i comunicació. Algunes són compartides, altres han estat acceptades i ja estan en vigor i altres queden a l'espera de saber si es podran dur a terme.

En primer lloc, davant les greus conseqüències econòmiques i socials provocades per la situació de confinament, Compromís ha proposat a l'equip de govern la creació d'un Fons Extraordinari d'Urgència Social i Econòmica, dotat amb un mínim d'un milió d'euros que permeti implementar les diferents subvencions i ajuts. També, davant la disminució de l'activitat econòmica, han demanat que s'aprovi una línia d'ajuts pels establiments de comerç, els autònoms i les petites empreses, d'entre 1.000 i 2.000 euros, així com ajuts en el lloguer i en l'aigua dels locals, especialment als que s'han vist obligats a tancar. També el pagament de factures a proveïdors per part de l'ajuntament de forma urgent per dotar de liquiditat el més aviat possible a aquestes empreses.

En l'àmbit social, Compromís ha proposat diferents mesures per donar suport a les famílies més vulnerables amb l'objectiu de garantir l'alimentació equilibrada dels infants, l'atenció especialitzada dels infants amb dificultats, l'accés a l'educació en igualtat d'oportunitats i el pagament de lloguers i factures de subministraments bàsics. La situació de confinament ha empitjorat l'estat de salut físic i psicològic de les persones grans en situació més vulnerable. Per aquest motiu Compromís ha proposat una sèrie d' actuacions extraordinàries per donar suport a la gent gran sola, com el reforç de l'atenció domiciliària, la instal·lació del servei de teleassistència i l'acompanyament i seguiment telefònic diari.

Davant la davallada generalitzada d'ingressos, també s'ha posat sobre la taula canvis significatius en el pagament de taxes i impostos municipals, elaborant una llista d'aquells pagaments que no s'haurien de cobrar a ningú mentre duri l'estat d'alarma, altres que es poden deixar de pagar i altres que haurien de rebre un tracte especial (ajornaments, fraccionaments i sense recàrrecs).

Compromís afirma que des del començament de la crisi sanitària ha fet arribar a l'equip de govern en diverses ocasions la necessitat de millorar la neteja de la ciutat en general i de la desinfecció donades les circumstàncies de pandèmia. Per aquest motiu, ha proposat l'elaboració i posada en marxa d'un Pla especial de neteja i desinfecció de carrers, mobiliari urbà i equipaments municipals.

En l'àmbit de la participació municipal, des del primer dia del confinament, Compromís va demanar a l'equip de govern la utilització de les noves tecnologies per mantenir reunions periòdiques i celebrar les Juntes de Govern Local, les Comissions Informatives i els Plens Municipals per via telemàtica, per tal de poder aprovar mesures per fer front a la crisis.

Pel que fa a la comunicació, essencial en un context de crisi, Compromís reitera la necessitat d'una informació i comunicació veraç i continua, que es concreta en la petició de redacció d'un comunicat diari amb dades actualitzades d'interès per la ciutadania, la elaboració d'un recull de les ajudes aprovades des de les diferents administracions, la millora de la exposició de la informació en la pàgina web de l'ajuntament i la publicació d'un nou calendari fiscal.

Compromís aposta per assegurar que els nostres infants, després de mesos de confinament a casa, passin un estiu com es mereixen i com necessiten, per això ha proposat a la regidoria d'educació i infància una programació especial del casal d'estiu amb més horari, més activitats a la natura i més beques.

Per últim, en un moment en què la solidaritat ha d'emergir per part de tothom, Compromís proposa destinar el 30% de les dietes, assistències i salaris dels Regidors i Regidores de l'Ajuntament per finalitats sanitàries o socials per pal·liar els efectes del COVID-19.