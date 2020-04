Els agents rurals controlen amb drons l'accés al medi natural del Pirineu

El cos d'Agents Rurals de la Generalitat al Pirineu efectua en aquest període de confinament una tasca de suport als cossos policials pel que fa al control de l'activitat de la gent fora de casa seva, centrant-se especialment, però no de manera exclusiva, en el medi natural. Durant el primer mes de confinament, els agents de l'Alt Pirineu han aixecat unes 90 actes i interposat una quarantena de denúncies, amb una mitjana de 27 actes i nou denúncies.

L'acció dels agents rurals se centra en el medi natural però també inclou les zones urbanes, principalment dels pobles. En aquesta tasca, els agents també utilitzen el control mitjançant drons equipats amb càmeres, les quals permeten obtenir una visió general dels accessos als espais naturals de forma més ràpida.

Aquesta acció de vigilància ha permès detectar, entre d'altres, un grup d'excursionistes que practicava raquetes de neu a la zona del Puigpedrós, a la Cerdanya, un altre que feia escalada, a l'Alt Urgell, famílies que practicaven bicicleta de muntanya a l'entorn del Moixeró i de Lles, corredors o gent que passejava el gos massa lluny de casa seva. Entre aquests n'hi havia de segons residents, segons han confirmat des del cos.

Portaveus dels Agents Rurals han explicat que en el control de l'activitat dels que se salten el confinament també s'hi inclou la verificació de la residència habitual. En aquest sentit, des del cos han apuntat que la seva funció és arribar on no ho poden fer els Mossos d'Esquadra amb, a més, un especial coneixement dels usuaris habituals i permesos al medi natural com ara gestors forestals i ramaders.