Les estacions d'esquí confien poder obrir l'hivern que ve si l'evolució de la Covid és bona

El president de FGC, Ricard Font, espera que les estacions d'esquí de muntanya puguin obrir l'hivern que ve si l'evolució de la pandèmia és bona i no hi ha més contagis ni més pics. Segons va explicar ahir es manté en contacte amb organitzacions internacionals d'estacions de muntanya per consensuar quines mesures preventives s'haurien de dur a terme quant a senyalització i ocupació.

Font va afegir que els propers mesos estaran atents com evoluciona la Covid-19 a l'Argentina, on allà serà hivern. Mentrestant, aquest estiu, va confirmar que hi haurà activitats a les estacions que depenen de FGC, com La Molina, Vallter i Núria, adaptades al context actual.

Font va assenyalar que de cara a la pròxima temporada d'hivern ja s'estan fent les licitacions necessàries per als manteniments amb l'objectiu d'obrir «amb tota normalitat» però ha insistit que la decisió serà consensuada per totes les estacions, tant a nivell europeu com a Catalunya, i amb unes mesures de prevenció compartides i «els requeriments necessaris per generar confiança».