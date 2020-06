Vincent Rouvet és nomenat nou director de l'Hospital de Cerdanya

El consell d'administració de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)-Hospital de Cerdanya ha decidit nomenar Vincent Rouvet director general de l'equipament transfronterer, en substitució de Francesc Bonet. El relleu, aprovat dijous, serà efectiu a partir de l'1 de juliol i es preveu que hi hagi un nou director adjunt català, el nomenament del qual està en curs.

Rouvet, que des de l'any 2008 era director del Centre Hospitalier de Perpinyà, és membre del cos de directors d'hospital de la funció pública francesa i té una dilatada experiència dirigint establiments sanitaris a França, a més de liderar nombrosos projectes que implicaven canvis estructurals i organitzatius.

Rouvet coneix el territori cerdà pel fet d'haver participat en nombrosos projectes de cooperació amb l'hospital al capdavant de l'Agrupament Hospitalari de Ter-ritori Aude-Pirineus Orientals. El consell d'administració ha volgut reconèixer el treball dut a terme en els darrers anys respecte a la visibilitat de l'equipament transfronterer en el seu àmbit territorial, nacional i europeu, així com en la consolidació dels equips assistencials de totes les especialitats que ofereix el centre.

La voluntat del conseller d'administració ha estat la d'encetar una nova etapa de governança, centrada en la millora del posicionament de l'oferta de serveis del centre en el territori de referència transfronterer, tant amb relació a la resta d'establiments sanitaris com amb l'atenció primària, i amb l'objectiu d'assolir un seguiment del pacient unificat. Entre els projectes que es plantegen, hi ha la creació d'una història clínica informatitzada que es pugui compartir amb els metges d'atenció primària francesos i l'elaboració de protocols que tinguin en compte l'especificitat de l'atenció de cada banda de la frontera.

També es vol continuar i accelerar projectes ja iniciats, com ara la simplificació dels tràmits de reconeixement de les titulacions dels metges francesos per part de les autoritats catalanes i una integració més completa dels equips mèdics catalans i francesos en el servei d'urgències. Finalment, des del consell d'administració s'ha volgut agrair al conjunt del personal de l'hospital la seva implicació en el dia a dia del centre i ha volgut transmetre un missatge de confiança en la continuïtat d'aquest projecte, únic a Europa i reconegut com un gran èxit per les autoritats sanitàries dels dos països i de la Unió Europea.