Més de 115 empreses de la Cerdanya fan una acció per donar la benvinguda a l'estiu

Més de 115 empreses de deu sectors productius de la Cerdanya s'han sumat a la campanya «Welcome Summer», que s'està duent a terme aquest cap de setmana del 27 i 28 de juny a tots els municipis de la comarca.

L'objectiu de l'acció és que els seus clients puguin obtenir una bonificació tant en el preu de les activitats que realitzin com en l'import que paguin en algun de la quarantena de restaurants adherits, a més de la trentena d'allotjaments que també hi participen. El descompte, que va dels 3 als 12 euros, es podrà convertir en un donatiu solidari per a la Fundació Hospital de Puigcerdà i la Fundació Pública de Serveis Sant Roc de Bellver, entitats que faran servir aquests diners per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

L'empresa Camp Base de Llívia és una de les que forma part de l'acció que està tenint lloc entre ahir i avui. En el seu cas, apliquen un descompte de 3 euros al lloguer de bicicletes o a les dues rutes guiades que han preparat per l'entorn de la població, una de les quals acaba en un celler. Segons el seu encarregat, Jordi Amat, la campanya és un «incentiu» per conèixer els negocis i les activitats que es poden fer arreu de la comarca. A més, destaca el moment de paràlisi que han tingut per la covid-19 i després que la temporada d'hivern s'acabés «de manera sobtada».

Per la seva banda, el president de l'associació Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, destaca que l'objectiu de tot plegat és «donar la benvinguda a l'estiu» a tothom i que assegura que «la Cerdanya està preparada per rebre tots els visitants i perquè puguin gaudir-ne també els propis habitants de la comarca i aquells segons residents que no tenien permesa la mobilitat». A banda, s'ha programat un seguit d'activitats culturals als municipis d'Alp, Llívia i Puigcerdà, les quals inclouen visites patrimonials, conferències, mercats i música en viu, entre d'altres.