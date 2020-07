La Seu ofereix targetes moneder als treballadors locals en situació d'ERTO

L'Ajuntament de la Seu ha establert de termini fins al dia 20 d'agost per tal que els veïns que es trobin a l'atur o afectats per un ERTO des del 14 de març com a conseqüència de l'estat d'alarma puguin presentar una sol·licitud d'ajuda pública. El consistori ha remarcat que aquest ajut s'estableix en forma de targeta-moneder i que caldrà utilitzar-lo en comerços de la Seu. Les persones que tenen dret a sol·licitar aquesta subvenció han de trobar-se en alguna d'aquestes situacions: empadronades a la Seu que hagin quedat a l'atur i no rebin cap prestació d'atur, les quals rebran 400 euros; persones empadronades a la Seu que hagin quedat a l'atur i rebin una prestació d'atur, que rebran 250 euros; o empadronades que treballin en empreses locals, les quals rebran 100 euros.