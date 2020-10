L'ACA insta Adif a aturar l'abocament al torrent d'Alp sota l'avís de sancions

El torrent amb el vessament denunciat per Salvem la Molina arxiu particular

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha requerit a l'empresa que fa les obres al túnel del tren de la Molina que aturi els abocaments al torrent de les Pletasses i que millori el sistema de control dels vessaments sota l'avís d'imposar-li una sanció. Per la seva banda, Adif, empresa titular de l'obra, ha argumentat que ja ha adoptat totes les mesures oportunes i ha negat que contamini el riu.

Portaveus de l'ACA han explicat que aquest ens inspecciona les obres, que es van iniciar per la via d'emergència, des del començament i que «per evitar abocaments inadequats al medi, l'Agència ha requerit a l'empresa que fa les obres que aturi els abocaments fins a no disposar d'un sistema de tractament correcte, consistent en una bona decantació i ajust del pH per evitar alteracions al medi hídric».

En aquesta línia, l'ACA ha afegit que «en cas que no s'atengui el requeriment, el següent pas, després d'avaluar el possible impacte en el medi, serà iniciar un expedient sancionador».

Per la seva banda, l'empresa Adif ha afirmat que ha adoptat mesures de seguretat ambiental i encara en prendrà més. Tècnics de l'empresa han assegurat que, contràriament al que va denunciar l'entitat ecologista Salvem la Molina, l'aigua del torrent no està contaminada amb residus de ciment, i ha superat els controls que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua. Responsables d'Adif han exposat que les obres tenen des de l'inici un vigilant ambiental, tal com estableix la normativa, i que també des del començament dels treballs, el mes de juny, s'han fet basses de decantació per no abocar restes sòlides de l'obra als tor-rents.

La companyia ha assegurat que han fet controls de l'aigua els mesos de juliol i agost, i que totes dues vegades les anàlisis han evidenciat que l'aigua compleix els paràmetres exigits. Igualment, a l'agost, l'empresa adjudicatària de l'obra va instal·lar un sistema mesurador del pH de l'aigua que surt del túnel. Adif també ha apuntat que entre el personal també hi ha una «brigada de neteja» que es dedica en exclusiva a controlar possibles abocaments o vessaments. Igualment, «regularment» s'hi porten a terme feines de neteja amb aigua a pressió i aspiració de llots. L'última neteja es va fer el dia 28 de setembre.

Adif va explicar aquestes mesures a l'Ajuntament d'Alp a principi de setembre i des de llavors ja no ha tingut més comunicacions amb l'administració local. Els tècnics d'Adif han recordat que quan hi ha episodis de pluges els tor-rents reben materials que són «aliens» a l'obra i que també en poden variar l'aspecte o fins i tot contaminar-los.

Els responsables d'Adif han afirmat que totes aquestes mesures «es reforçaran» si és necessari les pròximes setmanes per garantir la preservació del torrent. Els tècnics de la companyia han remarcat que «estem pendents» de les obres.