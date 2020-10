La Seu crea un òrgan per vetllar per l'accessibilitat i la mobilitat sense barreres

La Seu tindrà un ens públic que vetllarà pel compliment de les normatives urbanístiques en matèria d'accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques al municipi. En l'últim ple municipal els grups polítics van aprovar la creació del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat gràcies a una proposta del grup de Compromís per la Seu, segons han remarcat els seus integrants. Des de la formació política han apuntat que el nou Consell «impulsarà i vetllarà per la implementació de polítiques i accions encaminades que tant les infraestructures com els equipaments públics i privats d'ús públic de la ciutat tinguin les condicions adequades per a l'accés a l'entorn físic, al transport, a la informació i a les comunicacions en igualtat d'oportunitats per a tothom». El partit d'Òscar Ordeig ha volgut mostrar el seu «agraïment a tots els grups municipals que primer van donar suport a la moció presentada per Compromís el desembre passat sobre la creació d'una taula per l'accessibilitat, i, posteriorment, van ajudar a crear el consell municipal per aportar així major estabilitat als seus objectius... i especialment a Montse Rollán i la Seu en Comú, que van impulsar també la moció i han ajudat a tirar endavant aquesta iniciativa».