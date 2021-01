El PSC de la Seu critica el govern local per l'incendi en una casa ocupada

El grup municipal de Compromís per la Seu ha assenyalat l'Ajuntament com a responsable indirecte de l'incendi d'un pis ocupat per la seva gestió del dret a l'habitatge. El grup de l'oposició ha denunciat que «això és el resultat de la desídia de l'actual equip de govern de Junts i ERC que no han fet res per resoldre el problema de l'ocupació dels habitatges de la plaça Europa i Portal d'Andorra; es va començar amb l'ocupació de dot terços dels habitatges i avui n'hi ha més de 40 d'ocupats». En aquest sentit, el grup franquícia del PSC ha remarcat que «cal recordar que, al setembre del 2019, Compromís va fer la primera interpel·lació al ple municipal per denunciar aquesta ocupació i va advertir sobre els possibles problemes de convivència i seguretat que això podria comportar».