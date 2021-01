Els joves pirinencs d'ERC demanen tenir un pla d'emancipació

Els joves d'ERC del Pirineu han demanat a la candidata d'Esquerra Republicana a la circumscripció de Lleida, Marta Vilalta, que promogui un pla d'emancipació juvenil que permeti els joves del Pirineu independitzar-se. Jovent Republicà de les comarques pirinenques i de la plana de Lleida s'han reunit aquest cap de setmana de manera telemàtica amb la candidata i altres membres de l'executiva. En el transcurs de la reunió s'han debatut mesures com la rebaixa de taxes i la limitació dels preus de lloguer com a actuacions acomplertes i positives pels i les joves com a part d'aquest pla d'emancipació.

El Jovent Republicà ha traslladat les propostes que tenen de cara a les eleccions i al futur govern de Catalunya, «posant l'emancipació juvenil al centre perquè creuen que és la millor manera de consolidar oportunitats de present i de futur, un relleu generacional al territori i frenar el despoblament rural que afecta moltes zones de Ponent i sobretot de l'Alt Pirineu i Aran», segons han explicat des de la formació. Igualment, un dels temes clau de la reunió ha estat l'aposta conjunta per seguir treballant per la independència i el procés d'autodeterminació de Catalunya, ja que, tal com afirma la candidata del Jovent Republicà, Sara Domenjó, «tenim una crisi sanitària, econòmica, social i emocional que afecta especialment al jovent a la qual hem de fer front amb tots els recursos, per això la millor manera és amb la República Catalana lliure».