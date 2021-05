L'Espai Ermengol es reinicia als deu anys

L'Espai Ermengol Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell compleix aquest any el desè aniversari. En aquesta dècada, l'equipament turístic i cultural situat al carrer Major, pràcticament davant de la catedral de Santa Maria, ha esdevingut no tan sols la nova oficina turística, sinó que també un espai d'aprenentatge i difusió del patrimoni local per als mateixos alt-urgellencs. L'Espai Ermengol, un nom que fa referència a un dels bisbes més importants de la Seu i la fira mil·lenària que celebra anualment, encara la segona dècada amb el repte de mantenir aquest doble rol i, alhora, de donar una passa més en l'oferta pedagògica i tecnològica.

Segons han avançat els responsables de l'equipament, una de les novetats que té previst l'Espai Ermengol per a aquesta segona etapa és «la incorporació al museu de nous projectes museogràfics i tecnològics per a tots els públics. El seu objectiu és evolucionar amb els temps actuals i reciclar-se per millorar i donar respostes a les necessitats dels visitants». Per fomentar aquesta renovació, el centre també s'ha marcat com a objectiu la «consolidació en la co-operació i col·laboració amb la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran». Actualment, l'E-E, tal com exposa el seu logotip, «continua treballant en l'elaboració de l'oferta educativa generant nous continguts i cercant la complicitat amb els centres educatius del nostre territori. Aquest equipament és un espai viu d'aprenentatge que vetlla per conservar la col·lecció municipal, difondre el patrimoni cultural, natural i gastronòmic de l'Alt Urgell, així com també el llegat històric de la Seu d'Urgell», tal com remarquen els gestors de l'equipament municipal. En referència al desè aniversari, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, afirma que «l'Espai Ermengol s'ha convertit aquests deu anys en el punt neuràlgic de difusió de la nostra cultura i patrimoni, tant cultural com natural. Tenir un equipament tan potent al bell mig de la Seu és vital, tant per als urgellencs i urgellenques com per a tots els turistes que ens visiten».

4.000 visites anuals

En l'exercici de l'any 2019, l'últim sense l'afectació de la pandèmia del coronavirus, l'Espai Ermengol va rebre un total de 4.186 visitants, entre participants a visites guiades, cicles dedicats als formatget artesans, que han esdevingut un dels símbols de la ciutat, així com cicles dedicats a la història local, a la meteorologia, a la Fira de Sant Ermengol i a altres activitats, com ara tallers de jocs.