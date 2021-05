L’Ajuntament de Puigcerdà s’ha vist sorprès aquesta primavera per un esclat excepcional en la criança de les aus que viuen a l’estany del Parc Shierbeck i representen un dels principals reclams pels visitants. No tan sols la colònia de cignes s’ha vist incrementada amb set nous polls, quan altres anys no n’havien tingut cap, sinó que també han crescut de forma inhabitual la població d’oques i ànecs. Per continuar l’ampliació de la població i la diversitat d’aus, l’Ajuntament ha incorporat una nova espècie: l’ànec mandarí.

L’àrea municipal de Medi Ambient ha vist com ha passat d’una natalitat pràcticament nul·la en els últims anys de la colònia de cignes, una de les aus símbols de la capital cerdana fins al punt d’haver format part del logo del sector comercial, a veure com en naixien set de cop. A aquests se’ls ha sumat en les últimes setmanes el naixement de quinze pollets d’oques i ànecs. L’any passat el llac tan sols va veure néixer tres oques, segons han remarcat des del consistori i en els últims tres anys no havia nascut cap cigne. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha demanat els veïns que passegen gossos pel parc que sobretot els portin lligats perquè els pollets surten sovint de l’aigua. En paral·lel, la regidoria de Medi Ambient hi ha introduït dues parelles d’ànec mandarí i dues d’ànec xibec, els quals se sumaran als ja introduïts de la varietat morell de plomall. La fotografia dels cignes és de les més fetes a Puigcerdà.