El grup municipal de Compromís per la Seu ha instat l’equip de govern a actuar davant una nova ocupació de pisos al centre de la ciutat. Segons ha informat el partit de l’oposició després de l’ocupació d’un bloc al carrer de la Salle, ha apuntat que «davant d’aquests fets, Compromís exigeix a l’equip de govern de Junts i ERC, encapçalat per Fàbrega i Viaplana, que exerceixin el lideratge, que no es quedin amb els braços creuats rentant-se les mans. Cal actuar ja. S’ha de fer urgentment un seguit d’accions com posar en marxa la policia municipal, demanar col·laboració als Mossos d’Esquadra i veïnat i comerços de la zona, identificar als ocupes i parlar amb la propietat, entre d’altres accions».