El pont entre Llívia i Estavar ha quedat tallat fins a principi del mes d’agost per a la substitució de tota l’estructura per una de més oberta a la part inferior que eviti les inundacions del vial els dies de pluja. El tall de la carretera suposa la supressió d’un dels punts de pas transfronterers més utilitzats en la ruta entre Puigcerdà, Llívia i Font-romeu.

La renovació del pont sobre el torrent d’Estahuja que estableix el límit municipal i estatal entre Llívia i Estavar respon a una demanda llargament interposada per les autoritats municipals perquè en episodis de pluges les cinc boques de petites dimensions que tenia el pont no podia assumir el cabal, el qual acabava passant per sobre la carretera obligant les autoritats a tallar-la. Ara, una intervenció amb un pressupost de 180.000 euros de l’agència estatal encarregada de la gestió de l’aigua a l’estat francès, que n’aporta el 70%, i del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, que hi aporta el 30% restant, permet fer un pont nou amb un pas inferior de grans dimensions.

Mentre duren les obres, el trànsit rodat del pas fronterer s’ha desviat pel poble de Ro, la qual cosa obliga allargar la ruta en direcció a Sallagosa. Igualment, el pas de vianants i ciclistes entre els dos municipis es pot fer per l’antic camí que també els uneix. Els responsables de l’obra treballen amb la previsió que es pugui estrenar el pont nou el dia set d’agost, a l’inici de la temporada alta turística a la Cerdanya.