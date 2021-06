L’Ajuntament de Puigcerdà prepara una Festa del Roser basada en el programa de l’edició del 2020, que va haver de ser cancel·lada a causa de la pandèmia.

Artistes com Suu, Orquestra Venus o Portobello participaran en la Festa Major d’enguany, que se celebrarà del 15 al 19 de juliol. L’Ajuntament proposa una programació que recuperarà part dels espectacles que no es van poder fer l’any passat.

«Un cop es va haver de suspendre la Festa Major el 2020, vam reprogramar molts actes per aquest any», explicava el regidor de Cultura, Àlex Rubio, a la presentació de la Festa Major que es va fer ahir a l’Ajuntament de Puigcerdà.

La programació de la Festa del Roser de Puigcerdà d’enguany, que sumarà 23 activitats, serà majoritàriament a l’aire lliure. Puigcerdà recuperarà així les sardanes, el campionat de botifarra, que enguany es traslladarà a l’estany, o activitats infantils.

En aquest sentit, Rubio transmet la «il·lusió que els fa recuperar activitats de cultura popular», ja que «han sigut uns dels sectors culturals més afectats per la pandèmia».

La mecànica d’activitats que són susceptibles de ser cercaviles es definirà uns dies abans de la Festa del Roser, segons trasllada el consistori. «Tots aquells esdeveniments que comportin un moviment de grups de persones, en cas de no ser permeses pel Procicat, es convertirien en actuacions estàtiques», argumentava Rubio.

L’organització treballa per ajustar la Festa del Roser a les restriccions de cada moment, motiu pel qual algunes activitats podrien ser modificades si la situació epidemiològica ho requereix.

La 25a edició de la Setmana Cultural farà d’«aparador» dels artistes de la Cerdanya

Puigcerdà celebrarà del 2 a l’11 de juliol la 25a Setmana Cultural del Roser de Puigcerdà, després de la seva cancel·lació el 2020. Enguany, el consistori vol potenciar la cultura local al seu programa amb la intenció de fer servir aquesta festa «com un aparador d’artistes locals», comenta l’alcalde del municipi, Albert Piñeira.

De fet, Piñeira explica que «cada cop hi ha més propostes culturals a la Cerdanya i és important posar-les en valor».

En aquest sentit, a l’edició d’aquest 2021 s’han multiplicat les presentacions de llibres relacionats amb temàtiques locals o d’escriptors de la zona. Habitualment, durant la setmana cultural es fan una mitjana de 3 presentacions i enguany n’hi ha 7 previstes.

La programació d’aquesta edició serà transversal i comprendrà 23 activitats per a tota mena de públics. S’han programat propostes com concerts, activitats castelleres, la representació del musical ‘Els Productors’ o una fira de pintura.

Tanmateix, no es podrà celebrar un dels actes habituals de la Setmana Cultural com és la Festa Multicultural (que aglutina les entitats que representen les diverses nacionalitats dels veïns). Les mostres gastronòmiques són un dels punts fots d’aquesta festa, i per motius de seguretat, el consistori l’ha reprogramat a la tardor.