La Molina ha incorporat en aquesta nova temporada d’estiu un circuit de senderisme a les cotes altes de l’estació que recupera el llegat miner de la Tosa d’Alp, una muntanya que fins als anys seixanta, abans de l’auge de l’esquí, va ser objecte d’explotació de manganès. Encara avui són visibles als entorns de la muntanya tant vestigis industrials per transportar el mineral com coves on es van fer les prospeccions i l’antiga casa refugi dels miners, que s’instal·laven a tocar del cim de la Tosa durant mesos.

La Molina conjuntament el Parc Natural del Cadí han decidit posar en valor el passat miner de l’entorn de la Tossa d’Alp, el qual també afecta el domini esquiable de Masella. L’estació de Ferrocarrils ha estrenat per aquest estiu un circuit miner que permet els visitants conèixer una història industrial vinculada a la muntanya d’Alp que ha quedat lligada a la Cerdanya. Els vessants més alts de la Tosa van acollir fins a meitat del segle passat com a mínim set concessions mineres, segons recull el llibre La mineria de Catalunya, Jaciments i Patrimoni miner del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. La concessió més antiga, que és coneguda com a Diana, va formar part d'un permís d'investigació sobre ferro i manganès demanat l'any 1952. El recorregut fa tres quilòmetres i 150 metres de desnivell. En paral·lel, l’estació i el Parc han creat un segon itinerari a tocar de la Tosa centrat, en aquesta ocasió, en la fauna de l’entorn.