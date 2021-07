L’Àrea d’Infància de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) ha organitzat una activitat teatralitzada per fomentar la natura i l’esport entre els infants d’entre 5 i 10 anys. La proposta es basa en una caminada nocturna fins al nou mirador del pla de les Forques, i té com a centre d’interès trobar estels fugaços, segons han remarcat els seus organitzadors. L’excursió es farà els dies 26 de juliol i 6 d’agost a partir de dos quarts de vuit del vespre davant de la sala Sant Domènec. La sortida tindrà el guiatge del meteoròleg i guia de muntanya Albert de Gràcia i comptarà amb la dinamització de l’avi Ton, un personatge interpretat per Ivan Caro. La regidora d’Educació de l’Ajuntament, Núria Tomàs, ha remarcat que «és una manera de gaudir de la natura, l’astronomia i la cultura en una sola activitat. Els vespres a la fresca per a tota la família». La sortida és gratuïta amb places limitades i requereix una inscripció prèvia. Caldrà portar sopar.