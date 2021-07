L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha anunciat el programa d’actes i activitats per a una nova edició de la Fira de Sant Llorenç i el Mercat Artesanal d’Alimentació dels Pirineus. La cita, que com és tradició se celebrarà el dia 10 d’agost a la plaça Major de la capital de la Batllia, s’iniciarà a les deu del matí amb l’obertura del mercat. A partir de les onze s’activarà el cartell d’activitats paral·leles, el qual inclourà una sessió de circ amb Cafunés, CiA Du’K’tO al llarg del matí, un concert amb Xiula a les set de la tarda i la cloenda del mercat a les vuit del vespre. Com a acte previ, el consistori ha programat també un concert de campanes el dia nou a les deu de la nit a l’església de Santa Maria de Talló. La celebració de la Fira de Sant Llorenç, que aquest any arriba a la 39a edició, té la col·laboració en l’organització de l’Institut pel Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i el Pla d’Impuls del Circ.