La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per Catalunya de l’Alt Urgell han lliurat aquest mes de setembre el Premi Estel al conseller de la Generalitat durant el referèndum de l’1 d’octubre i persona molt vinculada a Josa de Cadí, Jordi Turull. Segons han explicat des de les formacions polítiques, després de quedar suspès l’any anterior a causa de les restriccions derivades de la covid-19, l’acte es va poder celebrar el passat diumenge dia 12 amb la participació d’una cinquantena de persones. A l’acte hi van intervenir l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega; la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós i el secretari general de la JNC, Álvaro Clapés-Saganyola. Per la seva part, Turull va agrair el premi i va afirmar sentir-se emocionat perquè el considerin «un dels vostres» a pesar de no ser de l’Alt Urgell.