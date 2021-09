Els indicadors de l’activitat turística al Pirineu dels set primers mesos de l’any mostren un canvi en la tendència històrica creixent de rebuda de visitants i assenyalen el subsector del càmping com l’únic que surt reforçat de les noves dinàmiques del mercat. Si bé l’estiu ha resultat positiu en tots els tipus d’allotjaments amb bons índexs d’ocupació, els analistes del sector turístic han començat a encendre les alarmes per un descens general del 43% del nombre de viatgers pel que fa als destins del Pirineu de les Terres de Lleida.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha apuntat que, a pesar que el comportament turístic de la demarcació de Lleida durant l’estiu que acabem de deixar enrere es considera molt satisfactori, «l’anàlisi de les dades dels set primers mesos de l’any no ho és. Els efectes de la pandèmia, amb els diferents nivells de restriccions de mobilitat que hem tingut des del començament d’any fins a pràcticament després de Setmana Santa, han afectat de manera directa el sector».

Així, entre els mesos de gener i juliol d’aquest exercici 2021 el nombre de viatgers en el global dels sectors d’allotjament turístic reglat de la demarcació de Lleida ha registrat un descens del 43% en relació amb el mateix període de l’any 2019. Igualment, les pernoctacions han tingut una davallada del 36%, amb un nivell d’afectació diferent per a cada un dels subsectors turístics. Tant és així que el del càmping, «amb una clara implantació a les zones del Prepirineu i el Pirineu i amb una activitat més concentrada en períodes de vacances de Setmana Santa i també d’estiu», segons han remarcat des del Patronat, ha experimentat un augment del 8% en el nombre de viatgers i del 22% en la xifra de pernoctacions durant aquests set primers mesos de l’any.

Per contra, la resta de sectors presenten un balanç negatiu: el turisme rural, que tradicionalment ha estat un sector amb bones tendències econòmiques, acumula en aquest període una pèrdua de pernoctacions del 16% en relació amb el 2019; els apartaments turístics fan el mateix amb un índex del 32%, i els establiments d’hoteleria, del 53%. D’aquesta manera, els hotels, que són un element troncal de l’oferta turística del Pirineu, se situen al capdavant dels sectors en descens d’activitat econòmica no respecte al 2020, que no seria preocupant per als gestors turístics atesos els confinaments que es van viure, sinó respecte al 2019, l’últim exercici fet en normalitat. Aquest descens coincideix, tan sols en el sector hoteler, amb les xifres de l’estiu, les quals han evidenciat un retrocés pel que fa al nombre de pernoctacions del 14% en relació amb l’estiu del 2019.

Des del sector turístic s’observa la nova tendència amb preocupació, per bé que fins a Setmana Santa el país va viure diversos nivells de restricció de la mobilitat. Els gremis empresarials confien que les bones xifres d’ocupació de l’estiu siguin les que s’acabi imposant en el procés de sortida de la pandèmia. En aquest sentit, els gestors turístics han apuntat l’esperança que la temporada d’hivern que començarà d’aquí a poques setmanes recuperi les xifres de visitants de la del 2019 ja que l’any passat els confinaments comarcals van afectar molt el paper de les estacions d’esquí com a reclam turístic del Pirineu. Les estacions d’esquí de la Generalitat preveuen que aquest any es recuperi l’activitat habitual.