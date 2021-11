Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha incorporat bicicletes elèctriques a les estacions de muntanya de La Molina, Vall de Núria, Boí Taüll i Vallter destinades a què el personal realitzi els desplaçaments interns i eviti, així, l’ús de vehicles de gasoil. D’aquesta manera, la companyia vol promoure una mobilitat sostenible dels seus treballadors. En una primera fase d'implantació, s’han adquirit set bicicletes que permetran un estalvi estimat de 2,41 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera durant la temporada d’estiu. FGC preveu ampliar la flota properament si els resultats d’aquesta primera fase són favorables, així com ampliar el termini d’utilització de les bicicletes a la resta de l’any.

Entre les tasques que es podran realitzar utilitzant la bicicleta elèctrica com a mitjà de transport sostenible destaquen les visites d’obra, el manteniment d’instal·lacions i pistes, els desplaçaments a unitats de restauració o algunes tasques d’atenció a les persones visitants.

Precisament, els desplaçaments que redueixen la petjada de carboni són l’eix principal de la campanya que Ferrocarrils llança demà, 16 de setembre, coincidint amb l’inici de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra fins al dia 22. Ara, sense deixar petjada és el lema d’aquesta acció que pretén conscienciar la ciutadania de la importància de desplaçar-se de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Aquesta mesura forma part de les accions establertes a l’Agenda d’Acció Climàtica 2030 d’FGC, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, a través d’un Pla de Mobilitat Intern amb vehicles alternatius amb zero emissions.

FGC diu que els desplaçaments en tren estalvien la circulació cada dia de 242.000 vehicles privats a les carreteres, amb el conseqüent estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

“A Ferrocarrils ens definim com una empresa activista de la sostenibilitat. Des d’aquest 2021, tota l’energia elèctrica que mou els trens i remuntadors a les nostres estacions de muntanya és d’origen solar gràcies a la qual l’empresa ha reduït un 89,12% l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle”, explica la presidenta d’FGC, Marta Subirà. “També tenim en marxa un pla per substituir la flota de busos d’aportació a les estacions per altres d’elèctrics i disposem de diferents aparcaments d’enllaç a les principals estacions de les línies metropolitanes per fomentar que les persones usuàries puguin deixar els seus vehicles privats i accedir a les grans ciutats amb transport públic”, afegeix. Un altre dels projectes que té en marxa la companyia és la instal·lació d’aparcaments segurs per a bicicletes als voltants de les estacions per a facilitar la micromobilitat sostenible i l’intercanvi modal amb el tren.

“En un context d’emergència climàtica, a FGC apostem per accions dirigides a fer un canvi en la forma en què ens desplacem, facilitant al màxim que les persones puguin disposar de modes alternatius al vehicle privat per moure’s per Barcelona i la seva àrea metropolitana on, a més, és més necessari que mai reduir la contaminació atmosfèrica”, conclou.