L’Ajuntament de Puigcerdà separarà sempre en el futur la Fira Ramadera del Cavall Pirinenc Català del cap de setmana de Tots Sants, encara que històricament les dues cites del calendari havien coincidit. Després de tres edicions amb el nou sistema de càlcul per fixar el dia de la fira ramadera, l’equip de govern municipal creu que el resultat aconseguit ha estat bo, ha facilitat dos caps de setmana de gran afluència turística en comptes d’un de col·lapse, i, doncs, ha avançat que el mantindrà.

Amb la celebració de la fira ramadera com més tard millor i separada del pont de Tots Sants, l’Ajuntament vol possibilitar una temporada de tardor –considerada baixa turísticament– més potent, amb els ponts del Pilar, de Tots Sants, la Puríssima i la mateixa fira de bestiar. El consistori considera que aquest any ha quedat demostrada l’eficàcia de la mesura amb un pont de Tots Sants de molta afluència turística i, alhora, un cap de setmana de la fira, també amb una gran arribada de visitants.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «estem satisfets perquè és una decisió que ha anat més enllà de la fira; nosaltres vam plantejar que hi ha esdeveniments que són prou potents per atreure visitants per si mateixos i, per tant, els hem de separar d’aquelles èpoques que ja tenen afluència de visitants».

Es dona la circumstància que la decisió de moure la Fira Ramadera de la seva data històrica també es va repetir, per part del mateix equip de govern, amb la Festa de l’Estany, que ara se celebra l’últim cap de setmana d’agost a fi efecte de mirar d’allargar la temporada turística i evitar que la festa caigui massa a prop de la festivitat de la Mare de Déu d’Agost.

En aquest cas, l’Ajuntament va decidir fixar la Festa de l’Estany l’últim cap de setmana, la numeració del qual al calendari comenci per 2, és a dir, més enllà del dia 20, quan antigament es feia el primer cap de setmana que comencés per 2. Així, aquest any la Festa de l’Estany es va fer el diumenge 29, i si s’hagués seguit el sistema antic s’hauria celebrat el diumenge 22.