El Museu Municipal de Llívia ha documentat 250 llibres de la família Esteva, la que va regentar la farmàcia considerada una de les més antigues d’Europa i suposa un dels principals atractius turístics de la vila. El treball ha permès obtenir informació detallada de la pràctica de la família d’apotecaris, així com dels mètodes que s’utilitzaven segles enrere. El treball de documentació també s’ha estès a objectes del museu d’altres èpoques, com ara la romana.

La feina de documentació l’ha portada a terme la conservadora i restauradora de béns culturals Marta Prunera. Segons ha informat el mateix museu, el gruix de la feina s’ha centrat en els llibres, receptaris i altres publicacions que van ser donats per la mateixa família Esteva, i en la documentació de la col·lecció arqueològica exposada a l’equipament cultural sobre la història de Llívia, des dels primers pobladors de l’edat de bronze fins al segle XIX. Prunera ha explicat que en l’actuació s’ha documentat «llibres dels segles XVI i XVII dels quals és difícil trobar-ne informació. Són, per exemple, farmacopees en llatí o en italià que dificulta la tasca de documentació. Hi ha molt material editat i cal fer-ne recerca». La documentalista ha remarcat que «no tan sols són important els receptaris sinó també la resta dels llibres, ja que ens donen una visió dels interessos dels Esteva i dels apotecaris de l’època. Hi ha llibres de química, biologia i zoologia, però també uns manuals de com cal comportar-se en societat; o d’altres de lleis i administració», detalla. Prunera remarca que «en els receptaris, per exemple, s’hi apuntaven la data i el pacient a qui subministraven el producte, el tipus de substància, les quantitats i els preus. Solucions digestives, ungüents, cànnabis per a brots epilèptics o fins i tot cocaïna per a rebaixar els dolors en els parts, tot de fórmules que avui dia ens semblarien inversemblants».

Per la seva banda, el director del Museu Municipal de Llívia, Gerard Cunill, ha emfatitzat que la tasca de documentació permet també «avaluar l’estat de conservació dels objectes i serveix per elaborar exposicions i nous continguts culturals per al museu».