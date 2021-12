El Tren Blanc, el semidirecte de l'R3 que uneix Barcelona amb l'estació d'esquí de La Molina, ha reprès el funcionament aquest dissabte després que s'hagués suspès el servei i la Generalitat exigís a Renfe la seva recuperació. Ho ha fet amb una trentena d'usuaris, que en declaracions a l'ACN reconeixien la seva necessitat. "És molt poca estona, em sembla que és una molt bona opció", deia la Maria Llobet, veïna de Barcelona, a l'arribada a La Molina. També en Gerard Domingo, de la capital catalana, compartia que era una "molt bona notícia" que tornés a funcionar "especialment pels joves que no tenim cotxe". El comboi ha arribat amb quaranta minuts de retard a causa dels retards acumulats per la incidència de divendres a la nit a l'R3. De la trentena d'usuaris, dotze han fet el trajecte sencer entre Barcelona i l'estació de la Molina per esquiar a les estacions alpines de la Cerdanya.

Segons ha informat Renfe, el tren sortirà els dissabtes, diumenges i festius des de Barcelona-Plaça de Catalunya a les 6.13h i arribarà a La Molina a les 08.35. La tornada serà a les 17.31 h de Puigcerdà, passarà per La Molina a les 18.03 h i arribarà a Plaça Catalunya a les 20.36 h. Aquest tren especial efectuarà parada també a L’Hospitalet de Llobregat, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll i Ribes de Freser. En aquesta estació, els viatgers també disposen d’enllaç amb el Cremallera per pujar a la Vall de Núria