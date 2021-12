L'arribada del tren a Puigcerdà des de Ripoll l'any 1922 és el tema monogràfic del Calendari Cerdà 2022, una publicació que, entre d'altres, recull festes, dites i tradicions de la comarca. La iniciativa va néixer al 1980 de la mà de l'historiador de Bellver de Cerdanya Joan Pous i ara la promouen les entitats Amics de Cerdanya i l'Institut d'Estudis Ceretans. Els diners que aconsegueixen amb la venda dels 1.200 exemplars del calendari es destinen a finançar algunes accions locals en favor de la cultura i la llengua. Tot plegat, contribueix també a la difusió de diversos tipus d'informació a les generacions més joves, per tal que aquestes no perdin els elements de cultura popular que formen part de les arrels de la Cerdanya.

El president d'Amics de Cerdanya, Joan Muntané, explica que s'ha volgut rememorar l'efemèride de l'arribada del ferrocarril al calendari perquè és una infraestructura necessària i molt important per a la comarca. En aquest sentit, ha lamentat que la durada del trajecte sigui similar a la de fa un segle i ha assegurat que voldrien que fos una eina "competitiva" per a la mobilitat. Tot i això, ha conclòs que "la manca de puntualitat i l'excessiva durada del trajecte ho fan molt poc llaminer pel possible usuari".

A banda d'aquesta part monogràfica, el calendari recull les diferents llunes, els mercats que es fan a la comarca i, fins i tot, una endevinalla a la part final. Els textos són de Martí Solé i Sandra Adam i els dibuixos de Narcís Coderch. Com a exemple, Muntané detalla que hi apareix marcat el dia de la Mare de Déu dels Parracs, el 25 de març, jornada de l'anunciació del naixement de Crist, nou mesos després, i de canvi cap a la primavera. També s'expliquen diverses tradicions vinculades a la Candelera, tot "d'informació popular", segons explica el president d'Amics de Cerdanya que s'intenta transmetre a les noves generacions.

El Calendari Cerdà està inspirat en el de Terra Nostra -editat a Codalet, al Conflent- i tots dos estan agermanats. També ho està amb el Calendari dels Brillants de la Marina Alta, al País Valencià, i el Porrerenc, de Mallorca. En edicions anteriors, aquesta publicació ha estat dedicada als oficis de Cerdanya, el riu Segre, les esglésies de la comarca, els estanys d'alta muntanya, les fortificacions o els bandolers de Cerdanya, entre d'altres.