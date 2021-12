L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que, una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, ha atorgat un total de 38.399 euros en ajudes per rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis dels carrers Major i dels Canonges, així com carrers adjacents, i també carrers del poble de Castellciutat. Segons ha detallat el consistori, de les divuit sol·licituds presentades, l’Ajuntament ha concedit un total de disset subvencions, de les quals setze són per a obres de cases del centre històric de la Seu per un valor de 36.036 euros, i una per a obres en una propietat de Castellciutat que ascendeix a 2.363 euros. Aquestes subvencions, que tenen com a objectiu dinamitzar i potenciar tot el centre històric, disposen d’una partida pressupostària de 30.000 euros, dels quals com a mínim 10.000 euros s’adrecen a les sol·licituds de Castellciutat. Les ajudes cobreixen un màxim del 85% del pressupost de l’obra.