La partida de 300.000 euros anunciada aquesta setmana pel Govern de la Generalitat per als municipis afectats per les nevades de l’any passat inclou nou subvencions per a ajuntaments de la Cerdanya, els quals han rebut quantitats diferents en funció de l’altitud i la seva xarxa de carreteres de titularitat municipal. En total, els nou municipis cerdans són beneficiats amb 36.195 euros, la qual cosa suposa el 12% d’unes ajudes que han beneficiat 59 ajuntaments.

Tant és així que els municipis amb un terme més gran i una xarxa de vies més extensa han rebut per sobre dels 5.000 euros. Entre els ajuntaments que han rebut més dotació hi ha el de Bellver, amb una vintena de nuclis agregats distribuïts per un terme municipal de 98 quilòmetres quadrats, el qual ha rebut una partida de 5.343 euros. El de Bolvir, amb un terme de 10 quilòmetres quadrats, ha rebut 3.211 euros; Fontanals de Cerdanya, una partida de 4.814 euros; Guils de Cerdanya, una de 5.343 euros; Lles de Cerdanya, amb un terme de 102 quilòmetres quadrats i una altitud per sobre dels 1.400 metres, ha rebut una ajuda de 5.343 euros; Montellà i Martinet, amb la dotació més alta i una superfície de 54 quilòmetres quadrats, ha rebut una ajuda de 5.294 euros; Prats i Sansor, situat a la plana cerdana a la cota dels mil metres, ha rebut 922 euros; Prullans, 5.343 euros; i Urús, amb un terme municipal de 17 quilòmetres quadrats, ha rebut una partida de 582 euros.