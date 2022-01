Un total de 62.685 persones han visitat La Molina durant les vacances, fet que significa un increment notable de prop del 73% respecte el mateix període del 2019. Des d'FGC, vinculen aquest èxit a l'àmplia oferta de pistes i instal•lacions obertes i el "gran atractiu" que significa per a tot tipus de públic. En aquest punt, destaca l'experiència de pujar al cim de la Tosa d'Alp amb el Telecabina Cadí- Moixeró, una de les atraccions amb més demanda de l'estació de la Cerdanya. Pel que fa a les instal·lacions del Ripollès, Vallter també ha vist créixer el nombre de visitants i ha arribat als 20.194 forfets venuts. Això suposa un increment d'un 66% més que el 2019.

En general, les sis estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han tancat les vacances de Nadal amb 175.039 usuaris. Això suposa un increment d'un 32% respecte el 2019, abans de la pandèmia. Des de la direcció destaquen que es tracta d'unes dades "molt bones" i recorden que fa dos anys ja va ser "un gran any". Per això, la directora d'FGC, Marta Subirà, dona per fet que aquesta temporada pot ser "molt bona", ja que les previsions des d'ara i fins que acabi són "molt optimistes". "Hem assolit les expectatives que teníem i que era tornar a les dades prepandèmia. Les estacions estaven preparades i la ciutadania tenia ganes de trepitjar neu i gaudir a l'aire lliure. Aquesta combinació ha estat la clau de l'èxit", ha remarcat Subirà.