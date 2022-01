La Cerdanya ha decidit fer la passa que des de fa dècades fan en altres comarques i començar a aplicar un sistema sostenible de recollida dels residus domèstics. En els pròxims mesos el sistema Porta a porta es començarà a aplicar en cinc municipis en el marc d’un projecte coordinat pel Consell Comarcal que implica Llívia, Das, Ger, Guils de Cerdanya, Prats i Sansor i Urús. En altres nou es crearà un sistema d’illetes de contenidors on es vetllarà perquè els veïns hi separin be la brossa. Puigcerdà i Bellver mantindran el seu sistema propi.

La mesura ha de permetre la Cerdanya començar a abandonar els últims llocs del rànquing nacional del reciclatge per comarques. En aquest sentit, la Cerdanya és la comarca amb l’índex més baixa de separació del Pirineu, amb una mitjana de separació del 27%, i una de les pitjors del país. La UE insta els territoris a complir, com a mínim, l’índex del 50% de reciclatge. La mitjana de Catalunya és del 45%. L’Ajuntament de Llívia ha anunciat que començarà a aplicar el sistema de recollida porta a porta en les pròximes setmanes, per la qual cosa ha convocat tres reunions informatives aquest divendres i dissabte, 21 i 22 de gener, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Llívia. La primera sessió, divendres a les quatre de la tarda per a empresaris i industrials i restauradors i la segona a les vuit del vespre per als veïns i veïnes en general. L'endemà a les 10 deu del matí, es farà la tercera reunió, per a les comunitats de propietaris i veïns de segona residència. Contenidors per habitatge El servei porta a porta el gestionarà el Consell Comarcal i en aquesta primera fase s'incorporen els municipis de Das, Ger, Prats i Sansor, Urús, Guils de Cerdanya i Llívia. Des de l’Ajuntament de Llívia han avisat la població que els veïns s'hauran de familiaritzar amb les fraccions orgàniques, envasos, paper i cartó, resta i vidre. Els altres nou municipis instal·laran illes de contenidors que primer seran obertes, però més endavant es tancaran amb accés personalitzat per cada família. Un tècnic vetllarà per la bona separació.